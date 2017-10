Incêndios

O relatório sobre os incêndios na região centro divulgado na quinta-feira vai ser considerado no âmbito do inquérito aberto pelo Ministério Público às circunstâncias do incêndio de Pedrógão Grande, que matou 64 pessoas.

Em resposta a uma pergunta da agência Lusa, a Procuradoria--Geral da República informou que o documento "será considerado nas investigações em curso".

A agência Lusa questionou ainda a PGR sobre se tinha sido aberto algum inquérito autónomo relativo à decisão do atual comandante operacional nacional da Proteção Civil, Albino Tavares, de ordenar, na madrugada de 18 de junho, aos operadores de comunicações para que não registassem mais alertas na fita do tempo do incêndio de Pedrógão Grande.