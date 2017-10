Actualidade

Centenas de oposicionistas desafiaram a interdição do Governo e começaram a manifestar-se hoje nas principais cidades do Quénia, exigindo a regularização das ilegalidades cometidas nas presidenciais de 08 de agosto, entretanto anuladas pela justiça.

Na quinta-feira, o Governo proibiu qualquer ação de protesto nos centros financeiros das três principais cidades do país, Nairobi, Mombaça e Kisumu, alegando "uma ameaça clara, presente e iminente à ordem pública".

No entanto, os simpatizantes do líder da oposição, Raila Odinga, recusaram acatar a ordem governamental e estão a manifestar-se nas ruas da grande maioria das cidades do Quénia.