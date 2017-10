Actualidade

A Força Aérea Angolana (FAN) disponibilizou dois helicópteros para procurar os destroços do avião que estava ao serviço de uma empresa privada e que desapareceu, na quinta-feira, a 200 quilómetros da cidade do Dundo, no leste de Angola.

De acordo com informação prestada pela FAN, os dois meios aéreos estão envolvidos nas operações desde o início da manhã, havendo registo da participação de uma avaria na aeronave desaparecida, antes de perder o contacto.

Um cidadão português é um dos sete elementos que seguiam a bordo desta aeronave indicou à Lusa uma fonte consular.