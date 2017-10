Incêndios

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil recusou hoje comentar quaisquer conclusões do relatório independente sobre o combate aos incêndios do verão no Centro, afirmando que a entidade está a analisá-lo.

Questionado pelos jornalistas à margem de um simulacro de sismo numa escola da Costa de Caparica, Joaquim Leitão afirmou que "seria prematuro qualquer tipo de consideração sobre um documento que ainda está em análise".

Confrontado com conclusões do relatório como a falta de mobilização de meios ou a suspensão da fita do tempo das operações, o presidente da Autoridade afirmou não saber do que se tratava.