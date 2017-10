Actualidade

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), António Filipe Pimentel, afirmou hoje, em Lisboa, que aquela instituição está em "iminência de rutura", e defendeu que é preciso decidir com urgência o seu futuro modelo de gestão.

O responsável falava à agência Lusa no intervalo do debate "MNAA do século XXI - Modelos de gestão, financiamento e recursos humanos nos museus da Europa", que decorre naquele museu até ao final da tarde, com a participação de diretores de museus congéneres de Itália, Espanha, e Luxemburgo.

"O museu está na iminência de rutura, desde logo no plano dos recursos humanos. Temos menos de 50 por cento dos funcionários que tínhamos em 1998. E também precisa de crescer fisicamente, e ganhar uma nova dimensão que permita cumprir bem a sua missão", sustentou o responsável.