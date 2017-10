Actualidade

A Comissão Europeia não vai analisar uma queixa contra a proibição da FIFA de existirem terceiras partes nos passes de futebolistas, uma questão levantada pelo fundo de investimentos Doyen.

Numa carta dirigida ao fundo, sediado em Malta, os responsáveis da Comissão referem que a mesma "não pretende levar a cabo qualquer inquérito em relação às suas alegações".

Em causa está uma queixa da Doyen e do clube belga Seraing, com a argumentação de que as proibições da FIFA em relação aos detentores de terceiras partes violam as leis europeias da concorrência.