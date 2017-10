Incêndios

O parlamento aprovou hoje uma lei sobre os apoios às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, por entre acusações do PSD à maioria de esquerda de está a dificultar as indemnizações.

Antes da votação, o PSD obrigou a repetição, em plenário, do debate e votação na especialidade dos artigos do diploma que resulta dos projetos do PCP, PSD e CDS.

E voltou a discussão sobre as acusações de boicote do PCP a uma lei que permitiria uma indemnização sem decisão judicial e mais rápida, quando se provar existir responsabilidade do Estado.