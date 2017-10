Actualidade

O programa Norte 2020 aprovou uma comparticipação de 4,9 milhões de euros de fundos comunitários para a primeira fase de reabilitação do edificado habitacional do Bairro do Cerco no Porto, divulgou hoje a autoridade gestora.

Segundo dados hoje divulgados pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), responsável pela gestão, no total o programa já aprovou um apoio de 1,5 mil milhões de euros de fundos comunitários a 4.180 projetos que visam aumentar a competitividade da região e que irão traduzir-se num investimento global de 2,3 mil milhões de euros.

Entre as verbas aprovadas pela autoridade gestora entre 30 de junho e 30 de setembro, e hoje divulgadas, estão 4,9 milhões de euros de FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) para o projeto de reabilitação do Bairro do Cerco no município do Porto, que representa um investimento global de 5,7 milhões de euros a ser executado até 30 de junho de 2019.