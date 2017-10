OE2018

O primeiro-ministro defendeu hoje que a proposta do Governo de Orçamento para 2018 será de continuidade, havendo um aumento do rendimento dos cidadãos, mas terá uma aposta forte na melhoria das condições de investimento das empresas.

Esta posição de António Costa sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018, que esta tarde entrará na Assembleia da República, consta de um vídeo que será divulgado na conta pessoal do primeiro-ministro no "twitter" e no portal do Governo.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro considera que a chave para um crescimento económico sustentado e aumento do emprego reside nos fatores do investimento e da inovação.