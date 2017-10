OE2018

O descongelamento das progressões na carreira da administração pública vai ser feito em dois anos, mas em quatro fases e não em três, sendo metade do valor pago em 2018, confirmou fonte do Governo à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, em janeiro de 2018 os funcionários públicos recebem 25% do valor da progressão a que têm direito e mais 25% em setembro. No ano seguinte, em 2019, recebem mais 25% em maio e 25% em dezembro.

Este é o novo desenho do descongelamento das progressões, negociado com o PCP e que irá integrar a proposta final do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que será hoje entregue no parlamento.