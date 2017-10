Actualidade

Cerca de 728 mil trabalhadores portugueses recebiam, no primeiro semestre deste ano, o salário mínimo nacional, o que representa um aumento de 13,4% face ao mesmo período do ano passado, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o mais recente relatório de acompanhamento do acordo sobre a Remuneração Mínima Mensal Garantida - relativo aos primeiros seis meses deste ano e divulgado hoje pelo gabinete do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social -, os trabalhadores abrangidos por este salário equivalem a 22,7% do total.

Na informação, a tutela salienta que, sempre que o valor do salário mínimo é reforçado, "o volume de trabalhadores abrangidos também aumenta", mas nota que isso "tem vindo a atenuar-se ao longo do tempo", fazendo com que o peso dos trabalhadores abrangidos por esta remuneração, face ao total, tenha vindo "a sofrer aumentos cada vez menores".