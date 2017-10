Actualidade

Três cidadãos portugueses foram detidos pela Guardia Civil em La Rioja, acusados de manter em condições de semi-escravatura outros cerca de 40 portugueses para trabalhar naquela região, informou hoje a polícia espanhola.

"Efetivos da Guardia Civil em La Rioja, no quadro da Operação "FIMDEL", procederam ao desmantelamento de uma nova rede de exploração laboral radicada nesta província, que se saldou na detenção de três homens de 40, 49 e 54 anos, naturais de Portugal e residentes em La Rioja, como alegados autores num delito contra os direitos dos trabalhadores", informou a polícia espanhola em comunicado.

As autoridades espanholas explicaram que o "responsável pela rede captava vítimas no seu país de origem, escolhendo principalmente homens em risco de exclusão social, facilmente influenciáveis, com escassa qualificação laboral e, em algumas ocasões, dependentes do álcool".