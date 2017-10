Actualidade

O diretor do Museu Nacional de História da Arte (MNHA) do Luxemburgo, Michel Polfer, sublinhou hoje, em Lisboa, que a flexibilidade e a estabilidade são algumas das vantagens para os museus que optem pelos modelos com maior autonomia de gestão.

O responsável falava durante o debate "MNAA do século XXI - Modelos de gestão, financiamento e recursos humanos nos museus da Europa", que decorre naquele museu até ao final da tarde, com a participação de diretores de museus congéneres de Itália, Espanha e Luxemburgo.

"Hoje o nosso modelo de gestão é reconhecido em todo o mundo, e as autoridades centrais estão a estudar formas de estendê-lo a outros organismos públicos além da cultura", disse Polfer, na sua intervenção, na sala de conferências do MNAA.