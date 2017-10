Actualidade

O Tribunal da Comarca do Porto rejeitou a providência cautelar avançada pelo Benfica contra o FC Porto no 'caso dos emails', segundo a sentença que a Agência Lusa teve hoje acesso.

Na base do caso está a divulgação de correspondência eletrónica associada a elementos do Benfica pelo diretor de informação dos 'dragões', Francisco J. Marques, no canal televisivo Porto Canal.

"Considero não verificados os pressupostos da providência cautelar requerida e indefiro os pedidos formulados", aponta a sentença, que analisou apenas a "eventual concorrência desleal", deixando de parte "alegadas ilicitudes na obtenção dos elementos", algo que poderá ser julgado em sede penal, mas não "em sede do instituto da concorrência desleal".