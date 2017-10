Actualidade

Candidatos de dez concelhos do continente vão disputar na Lousã, no sábado, o 7.º Festival Nacional da Canção para Pessoas com Deficiência Mental.

Promovido pela Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã (ARCIL), o festival visa "sensibilizar a sociedade para uma mudança de atitudes face às pessoas com deficiência mental e às suas potencialidades artísticas", segundo a organização.

"Temos vindo sempre a crescer, tanto em qualidade, como em número de candidatos", disse hoje à agência Lusa a responsável pela iniciativa, Ana Araújo, técnica superior da ARCIL.