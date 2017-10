Actualidade

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) abriu inquérito em 2016 a 140 acidentes de trabalho mortais, com os setores da construção, indústria transformadora e agricultura a serem os mais visados, bem como a 264 acidentes de trabalho graves.

Segundo a ACT, "do trabalho inspetivo desenvolvido na investigação e análise de acidentes de trabalho, em 2016, apurou-se que foram objeto de inquérito pela ACT 140 acidentes de trabalho mortais, em toda a atividade económica, salientando-se os ocorridos na construção (30,7%), na indústria transformadora (20%) e na agricultura (10%) - onde se inclui a produção animal, caça, floresta e pesca.

Foram, também, objeto de inquérito pela ACT 264 acidentes de trabalho graves, lê-se no Relatório da Atividade de Inspeção do Trabalho hoje divulgado.