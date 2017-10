Actualidade

Sete das nove ilhas do Arquipélago dos Açores vão estar em alerta vermelho entre as 12:00 e a meia-noite de sábado devido a forte precipitação, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o grupo Oriental (que inclui as ilhas de São Miguel e Santa Maria) estará em alerta vermelho, o mais grave numa escala de quatro, entre as 18:00 e as 23:59 (hora local, mais uma no continente e na Madeira).

Já o grupo Central (que engloba a Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) vai estar em alerta vermelho entre o meio-dia e as 18:00 de sábado.