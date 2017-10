Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu hoje que, caso não consiga corrigir as "falhas" do acordo nuclear com o Irão através da ação do Congresso ou de negociações internacionais, vai abandonar o pacto.

"Caso não alcancemos uma solução, o acordo será cancelado", disse o chefe de Estado norte-americano, numa declaração a partir da Casa Branca para anunciar a estratégica da atual administração dos Estados Unidos em relação ao Irão e o acordo sobre o programa nuclear iraniano alcançado em 2015.

Apesar de manter o acordo, Trump afirmou que recusa-se a certificar o acordo, que qualificou como "um dos piores". E insistiu que Teerão não respeita o espírito do documento.