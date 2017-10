Actualidade

As ruas de Marvila, em Lisboa, vão ser dinamizadas através da mostra pública POSTER, pelo segundo ano consecutivo, a partir de sábado, com a intenção de "criar uma galeria pública a céu aberto", possível pela colaboração entre os artistas convidados.

De acordo com o organizador do evento, Bruno Pereira, pretende-se, "no fundo, que toda a gente possa passar e ver as peças dos artistas, músicos, ilustradores e escritores" que aceitaram as propostas que lhes fez, integrando o roteiro da exposição de arte urbana, que arranca este sábado com um 'open day' inaugural.

A 'designer' norte-americana Jessica Walsh, o músico Sérgio Godinho, a ilustradora Kruella d'Enfer, o coreógrafo Rui Horta e a poetisa e argumentista Cláudia R. Sampaio, são alguns dos nomes que constam da longa lista de convidados, aos quais se juntam, ainda, cinco pessoas que viram os seus trabalhos serem escolhidos por Bruno Pereira - "planificador artístico" por definição própria - de um total de 25 intervenientes que materializam a importância da colaboração.