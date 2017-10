Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, reconheceu hoje o "peso significativo nos novos contratos" dos trabalhadores com o salário mínimo, dados que as organizações sindicais veem como "preocupantes".

"Apesar de termos também que registar que há um peso significativo nos novos contratos de trabalhadores cobertos pelo salário mínimo, não podemos deixar também de considerar que a evolução da economia portuguesa e do mercado de trabalho tem absorvido, de forma tranquila, esta tendência de subida real do salário mínimo em Portugal", disse o governante, que falava aos jornalistas em Lisboa, após uma reunião com os parceiros sociais e económicos na Comissão Permanente da Concertação Social.

Cerca de 728 mil trabalhadores portugueses recebiam, no primeiro semestre deste ano, o salário mínimo nacional, mais 13,4% face ao mesmo período do ano passado, o que representava 22,7% do total.