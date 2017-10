Actualidade

O furacão Ophelia, de categoria 2, continua a aproximar-se dos Açores, agora a 19 quilómetros/hora, informou o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica, sendo que a probabilidade de atingir Santa Maria mantém-se entre 50 e 70%.

Segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa), o centro do ciclone Ophelia localizava-se a 892 quilómetros a sudoeste da ilha de Santa Maria.

"O ciclone está a deslocar-se para este/nordeste a 19 quilómetros/hora em direção ao arquipélago, passando a sul/sudeste do grupo oriental", ilhas de Santa Maria e de São Miguel, adianta o comunicado.