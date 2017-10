OE2018

O ministro da Saúde sublinhou hoje que as taxas sobre produtos menos saudáveis visam melhorar o consumo e a saúde dos portugueses e não arrecadar receita.

Questionado sobre a proposta para taxar alguns produtos com maior teor de sal que figura numa versão preliminar do Orçamento do Estado para 2018, Adalberto Campos Fernandes disse que o importante não é a receita que se venha a angariar.

"O mais importante é induzir a transformação dos agentes económicos e dos consumos", declarou aos jornalistas à margem do Congresso dos Farmacêuticos que decorre em Lisboa.