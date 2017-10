Fátima

O Presidente da República afirmou hoje que a sua presença no encerramento das comemorações do Centenário das Aparições de Fátima se justifica em nome de Portugal e de todos os portugueses, crentes e não crentes, numa missão nacional.

"É em nome de Portugal, de todo o Portugal e de todos os portugueses, dos crentes e não crentes, católicos, cristãos, não cristãos, de todos eles, que aqui está o Presidente da República, cumprindo uma missão nacional", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Fátima.

Intervindo na sessão solene de encerramento do Centenário das Aparições de Fátima, que decorreu na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, precedendo um concerto do Coro e da Orquestra Gulbenkian, o chefe de Estado quis sublinhar "a duplo título" o significado da sua presença enquanto Chefe de Estado, evidenciando o Centenário "devidamente celebrado".