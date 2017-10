Actualidade

O treinador do Benfica afirmou hoje que os 'encarnados' querem entrar a ganhar na Taça de Portugal em futebol, competição que venceram por 26 vezes, encarando com "foco total" a partida de sábado com o Olhanense.

"Temos que ser uma equipa forte porque estas equipas têm qualidade e podem-nos causar problemas. Amanhã (sábado), é foco total, é recomeçar esta etapa com uma vitória, é o que queremos", disse Rui Vitória, em declarações à Benfica TV.

Na ocasião, Rui Vitória advertiu que o Olhanense, terceiro classificado da Série E do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português, será um adversário que "vai querer dificultar a tarefa" ao clube da Luz.