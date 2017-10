Actualidade

O Benfica anunciou hoje que vai recorrer para o Tribunal da Relação da decisão do Tribunal da Comarca do Porto em rejeitar a providência cautelar avançada pelas 'águias' contra o FC Porto no 'caso dos emails'.

Na base do caso está a divulgação de correspondência eletrónica associada a elementos do Benfica pelo diretor de informação dos 'dragões', Francisco J. Marques, no canal televisivo Porto Canal, que foi alvo de uma providência cautelar, interposta em setembro, e hoje rejeitada pelo tribunal portuense.

Os lisboetas classificaram a decisão como "muito grave e absurda num Estado de direito e que justifica e impõe o inevitável recurso imediato para o Tribunal da Relação".