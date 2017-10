Actualidade

O Governo assinalou "com apreço a descida, pela primeira vez, nos últimos 18 anos, da tarifa da eletricidade destinada às famílias", proposta hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) para 2018, realçando o contributo de medidas legislativas aprovadas.

As tarifas de eletricidade no mercado regulado devem descer 0,2% para os consumidores domésticos a partir de 01 de janeiro, de acordo com o regulador do setor.

Em comunicado, o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, destaca ainda "a diminuição histórica de 0,9% das tarifas de acesso às redes elétricas, o que constitui um sinal claro de incentivo à competitividade das empresas".