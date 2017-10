Actualidade

Os trabalhadores do porto da Figueira da Foz chegaram a um entendimento "histórico" com as empresas portuárias relativamente ao futuro Acordo Coletivo de Trabalho, foi hoje anunciado pelo Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL).

Segundo a estrutura sindical, foi possível, no âmbito das negociações, elevar os níveis salariais dos estivadores da Figueira da Foz para "os valores superiores acordados em 2016" para o porto de Lisboa.

"Os anunciados objetivos de incremento salarial foram alcançados através do processo de integração de diversos subsídios, bem como de parte dos ganhos económicos resultantes da projetada diminuição nos volumes do trabalho suplementar", refere um comunicado do SEAL.