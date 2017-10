OE2018

O ministro das Finanças, Mário Centeno, apresenta hoje às 22:00 a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), no Terreiro do Paço, em Lisboa.

"A conferência de imprensa para apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2018 decorre hoje, às 22:00 horas, no Salão Nobre do Ministério das Finanças. A apresentação será feita pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, e respetivos secretários de Estado", informou o gabinete do Terreiro do Paço.

Antes, o documento será entregue no parlamento.