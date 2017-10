Operação Marquês

O antigo chefe de Governo José Sócrates garantiu hoje que não foi um primeiro-ministro corrupto, defendendo que não há nenhum documento no processo de investigação que prove que o dinheiro em causa era seu.

"Não fui [um primeiro-ministro corrupto], honrei sempre o meu cargo com aquilo que me pareceu ser o interesse do país", afirmou José Sócrates numa entrevista à RTP.

Segundo o antigo-primeiro-ministro, que foi acusado esta semana pelo Ministério Público de 31 crimes, entre os quais corrupção passiva enquanto detentor de cargo público, "grande parte desta acusação não passa de insultos do Ministério Público (MP)".