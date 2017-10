Actualidade

O FC Porto qualificou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao golear o Lusitano Évora, dos Distritais, por 6-0, em encontro disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa.

A formação comandada por Sérgio Conceição resolveu o jogo na primeira parte, com um 'bis' do camaronês Aboubakar, (20 e 21 minutos), seguindo-se, na segunda, tentos do espanhol Marcano (49), dos brasileiros Otavio (55) e Galeno (59) e de Hernâni (90).

Os portistas, que já venceram a prova em 16 ocasiões, juntam-se na quarta ronda ao Sporting, que na quinta-feira venceu por 4-2 no sintético do Oleiros.