OE2018

As entidades regionais de turismo vão continuar a receber 16,4 milhões de euros de receitas de IVA, segundo a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

De acordo com a proposta de Lei do OE2018 que será entregue pelo Governo na Assembleia da República e a que a agência Lusa teve hoje acesso, a "transferência a título do IVA destinada às entidades regionais de turismo é de 16.403.270 euros", exatamente o mesmo valor inscrito na proposta orçamental do ano passado.

O documento refere ainda a transferência de uma verba até 3,5 milhões de euros do saldo de gerência do Turismo de Portugal para as entidades regionais de turismo e a "afetar ao desenvolvimento turístico regional em articulação com a estratégia nacional da política de turismo e de promoção do destino", tal como em 2017.