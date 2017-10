OE2018

O Governo vai voltar a aumentar o endividamento líquido global direto em 2018, pelo segundo ano consecutivo, até um máximo de 10.200 milhões de euros, um valor que está acima do montante que ficou definido para este ano.

Na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que será entregue no parlamento e a que a Lusa teve hoje acesso, o Governo refere que, "para fazer face às necessidades de financiamento decorrentes da execução do Orçamento do Estado, incluindo os serviços e fundos dotados de autonomia administrativa e financeira, o Governo fica autorizado a aumentar o endividamento líquido global direto, até ao montante máximo de 10.200.000.000 euros".

Este valor é superior em 850 milhões de euros ao limite máximo que o executivo determinou para 2017, ano em que limitou o endividamento líquido do Estado a um total de 9.350 milhões euros.