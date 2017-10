OE2018

O fiscalista da Deloitte Luís Leon considera que as alterações à tributação em IRS dos trabalhadores por conta própria serão "o princípio do fim" do regime simplificado do imposto, que "passará a ter um regime complicado".

A proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que será entregue no parlamento e a que a Lusa teve hoje acesso, inclui uma alteração ao regime simplificado de IRS, na qual se inserem os trabalhadores por conta própria, como, por exemplo, cabeleireiros, esteticistas, explicadores, jornalistas, dentistas, veterinários, médicos e lojistas.

Em declarações à Lusa, o fiscalista de Deloitte Luís Leon explicou que, com esta mudança, "na melhor das hipóteses serão sempre aplicados os coeficientes do regime simplificado" ou então há duas opções: "ou a dedução é preenchida até aos 4.104 euros ou com despesas efetivas com salários e tudo o que está comunicado no portal da AT [Autoridade Tributária e Aduaneira] relacionado com a atividade".