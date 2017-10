OE2018

O aumento do limite de isenção de IVA dirigido aos trabalhadores por conta própria sem contabilidade organizada não está na versão final da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), apesar de ter constado de uma versão preliminar.

A versão preliminar a que a Lusa teve acesso na quarta-feira, dia em que houve um Conselho de Ministros extraordinário dedicado ao OE2018, continha uma autorização legislativa para permitir ao Governo alterar o regime especial de isenção do IVA, com o objetivo de "elevar o limiar de volume de negócios até ao qual é aplicável o regime especial de isenção, com o limite de até 20 mil euros".

No entanto, a proposta de OE2018, que será entregue no parlamento e a que a Lusa teve hoje acesso, não contempla esta alteração, pelo que deverá manter-se o regime que está em vigor.