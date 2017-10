OE2018

O Governo quer antecipar a regularização dos fundos europeus estruturais e de investimento até ao final de 2019, visando garantir a execução dos programas comunitários, segundo a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2018).

De acordo com a proposta de OE2018, que vai ser hoje entregue no parlamento e à qual a agência Lusa teve acesso, as operações do Tesouro relativas a fundos comunitários "devem ser regularizadas até ao final do exercício orçamental de 2019".

Em causa está o terceiro Quadro Comunitário de Apoio para Portugal (QCA III), o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), o Portugal 2020, a Política Agrícola Comum da União Europeia, o Fundo Europeu das Pescas, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas, bem como os programas a associados.