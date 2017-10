OE2018

O financiamento às associações humanitárias de bombeiros do continente vai ser de 26,1 milhões de euros no próximo ano, segundo a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018.

"O orçamento de referência a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 94/2015, de 13 de agosto, que define as regras do financiamento das associações humanitárias de bombeiros (AHB), no continente, enquanto entidades detentoras de corpos de bombeiro, para o ano de 2018, é de 26.151.049 euros", refere a proposta de Lei entregue hoje pelo Governo na Assembleia da República.

Segundo a proposta do Orçamento do Estado (OE), no próximo ano não pode resultar uma variação negativa ou positiva do financiamento "superior a 2,07%, a atribuir a cada AHB por reporte ao montante atribuído no ano de 2017".