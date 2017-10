OE2018

O Governo vai introduzir, pelo menos, 200 veículos elétricos na Administração Pública, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue hoje no parlamento e a que a Lusa teve acesso.

Na versão preliminar da proposta de OE2018, previa-se a introdução de, pelo menos, 150 veículos elétricos nos organismos da Administração Pública, no âmbito do incentivo à mobilidade elétrica através do Fundo Ambiental.

Esta decisão segue os "objetivos do projeto ECO.mob para a inclusão de 1.200 veículos elétricos no parque de veículos do Estado até 2019, bem como o reforço das infraestruturas de carregamento, com a instalação de, pelo menos, 250 novos pontos de carregamento em território nacional".