OE2018

O Governo vai atribuir em 2018 quase 13 milhões de euros a seis empresas públicas de transporte rodoviário, ferroviário e fluvial e a duas administrações portuárias, registando-se um corte global de 800.000 euros nos metros de Lisboa e Porto.

A proposta de Lei do Orçamento do Estado (OE) entregue na sexta-feira no parlamento contempla a atribuição de 1,8 milhões de euros à CP - Comboios de Portugal (o mesmo valor entregue em 2017) para "financiamento de material circulante e bilhética", provenientes do Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

O Metropolitano de Lisboa e o Metro do Porto recebem do Ministério do Ambiente, cada um, 1,3 milhões de euros (menos 400.000 euros cada um face ao valor atribuído este ano), com vista ao "financiamento para remodelação e reparação de frota" e "financiamento para infraestruturas de longa duração", respetivamente.