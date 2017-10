OE2018

O ministro Adjunto afirmou que a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) prepara o "caminho da descentralização", com um aumento de 38,9 milhões de euros para o setor da administração local.

"É um Orçamento do Estado num ano a caminho da descentralização", disse à agência Lusa o ministro Eduardo Cabrita.

O governante que tutela as autarquias locais salientou que o OE2018 se caracteriza pelo "aprofundamento da autonomia local, consolidando todas as transformações ocorridas nos dois orçamentos anteriores, e acrescentando marcas de autonomia e de promoção das autarquias na dinamização da economia".