OE2018

Os Açores recebem no próximo ano 259 milhões de euros, mais nove milhões do que a verba aprovada para este ano, segundo a proposta de Lei do Orçamento do Estado (OE2018) entregue na sexta-feira pelo Governo na Assembleia da República.

De acordo com o documento, o Estado vai atribuir no próximo ano 259.255.450 euros à Região Autónoma dos Açores, valor que compara com os 250.469.888 euros entregues em 2017.

Do valor total, 185.182.464 são transferidos nos termos do artigo 48.º (transferências orçamentais) da Lei das Finanças das Regiões Autónomas e 74.072.986 euros nos termos do artigo 49.º (fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas) da mesma lei.