Actualidade

O presidente da SAD do Lusitano de Évora, Nuno Madeira Rodrigues, lamentou na sexta-feira que a receção ao FC Porto, para a Taça de Portugal de futebol, não tenha sido no Alentejo, mas assinalou a festa dos eborenses.

"O que nos interessava era a festa. Não pudemos fazê-la em casa, fizemo-la aqui. Percebeu-se que este jogo não era de alto risco, as claques respeitaram-se mutuamente, não houve o mínimo incidente e lamentamos não ter podido jogar em Évora. Foi uma festa para os alentejanos", afirmou, após o desaire por 6-0.

O encontro da terceira eliminatória foi disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa, e o dirigente admitiu o "sabor amargo" por o Lusitano não ter conseguido reunir condições para receber os portistas no Alentejo.