Actualidade

O número de casas, edifícios e outras estruturas destruídas pelos devastadores incêndios que lavram desde domingo na Califórnia, Estados Unidos, aumentaram para 5.700, anunciaram hoje as autoridades.

Segundo o porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, Daniel Berlant, o número de casas e edifícios afetados aumentou de 3.500 para mais de 5.700, numa altura em que continuam ativos mais de 20 incêndios na região.

Os incêndios, que começaram no domingo, já causaram pelo menos 32 mortos, de acordo com o mais recente balanço das autoridades, com cerca de 90 mil pessoas a terem que abandonar as suas casas.