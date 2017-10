OE2018

O aumento extraordinário das pensões, de seis euros ou 10 euros, será pago em agosto, tal como aconteceu este ano, revela o relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2018 entregue na sexta-feira no parlamento.

No documento, o Governo sublinha que, em janeiro, haverá o aumento real do valor das pensões "pelo segundo ano consecutivo e com especial ênfase para o acréscimo das pensões do primeiro escalão". Esta atualização decorre da lei da atualização das pensões, que tem em conta a inflação (sem habitação) e o crescimento da economia.

"Paralelamente, e de modo a concluir a compensação pela perda do poder de compra dos pensionistas com pensões mais baixas, o Governo procederá a um novo aumento extraordinário das pensões, com efeitos a partir de agosto de 2018", adianta o executivo.