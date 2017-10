Actualidade

O delegado de saúde do concelho de Ponta Delgada, detido pela Polícia Judiciária na sequência de uma investigação de alegada corrupção em organismos do Serviço Regional de Saúde dos Açores, foi exonerado na sexta-feira.

"O secretário regional da Saúde decidiu exonerar, com efeitos imediatos, o dr. Paulo Faim Margato do cargo de delegado de saúde concelhio de Ponta Delgada, nomeando, em sua substituição, e a título temporário, o dr. João Carlos Martins de Fontes e Sousa, diretor clínico do centro de saúde de Ponta Delgada", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

Na quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de quatro homens suspeitos de corrupção envolvendo organismos do Serviço Regional de Saúde.