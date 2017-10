OE2018

As receitas das universidades e dos institutos politécnicos públicos provenientes do Orçamento do Estado aumentam, no próximo ano, 11 milhões de euros, para 1.083 milhões de euros, indicou hoje o Ministério do Ensino Superior.

Os números são divulgados depois de o Governo ter entregue, na sexta-feira à noite, na Assembleia da República a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, a proposta prevê "um aumento das receitas gerais (OE) para as instituições de ensino superior, as quais atingem 1.083 milhões de euros".