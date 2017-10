OE2018

Os encargos líquidos do Estado com as Parcerias Público-Privadas (PPP) vão cair 1,3% em 2018 face às estimativas para 2017, totalizando 1.691 milhões de euros.

De acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), 1.171 milhões de euros são referentes a contratos rodoviários, que continuam a representar a maioria dos encargos, oito milhões à ferrovia (referente ao Metro Sul do Tejo), 471 milhões à área da saúde e 41 milhões à segurança.

Segundo as estimativas para este ano, as PPP representam 1.714 milhões de euros de encargos para o Estado em 2017.