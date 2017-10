OE2018

O Governo pretende alocar cerca de 2,8 milhões de euros das receitas de IRC arrecadadas em 2018 ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), o equivalente a 0,5 pontos percentuais do valor cobrado com aquele imposto.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na noite de sexta-feira no parlamento, o executivo determina que "constitui receita do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), integrado no sistema previdencial de capitalização da segurança social, o valor correspondente a dois pontos percentuais das taxas previstas no capítulo IV do Código do IRC".

Segundo o Mapa I anexo ao articulado da proposta de lei orçamental, o Governo espera arrecadar 5.585 milhões de euros com o IRC, pelo que cerca de 2,8 milhões ficarão alocados ao FEFSS, que funciona como uma 'almofada' financeira de segurança a que o Estado recorre em caso de rutura financeira.