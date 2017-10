OE2018

Os produtos como o carvão e o coque usados na produção de eletricidade, calor ou gás de cidade vão passar a pagar 10% do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), taxa que será agravada até aos 100% em 2022.

De acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), entregue na sexta-feira na Assembleia da República, durante o ano de 2018, "os produtos classificados pelos códigos NC 2701, 2702 e 2704 [carvão e coque], que sejam utilizados na produção de eletricidade, de eletricidade e calor (cogeração), ou de gás de cidade, por entidades que desenvolvam essas atividades como sua atividade principal, são tributados com uma taxa correspondente a 10% da taxa de ISP e com uma taxa correspondente a 10% da taxa de adicionamento sobre as emissões de CO2, previstas, respetivamente".

Nos anos seguintes, em 01 de janeiro, as percentagens são alteradas para 25%, 50%, 75%, até 100% em 2022.