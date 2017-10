OE2018

O Governo conta arrecadar 166 milhões de euros através de medidas como a criação de uma contribuição extraordinária dos dispositivos médicos (24 milhões de euros) ou o combate à fraude (dez milhões de euros).

Segundo a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2018, entregue na sexta-feira pelo Governo na Assembleia da República, estão definidas seis medidas do exercício de revisão da despesa com efeito orçamental.

Através da revisão de preços e comparticipações, o executivo conta reunir 15 milhões de euros. Com a revisão do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, a receita deverá ser de nove milhões de euros e de 23 milhões de euros na área dos dispositivos médicos e reagentes.