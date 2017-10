OE2018

A revisão dos escalões de IRS e do mínimo de existência custará 385 milhões de euros e o fim da sobretaxa mais 260 milhões, alterações que, ao todo, implicam perdas de receita de 645 milhões no próximo ano.

No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2018, entregue na noite de sexta-feira no parlamento, o Governo escreve que "o efeito conjunto da reformulação dos escalões de IRS e da alteração das regras do mínimo de existência permitirá devolver aos portugueses cerca de 385 milhões de euros".

Já na tabela que detalha o impacto orçamental das medidas de política orçamental de 2018, especifica-se que a eliminação da sobretaxa vai custar 260 milhões de euros.